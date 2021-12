Paura nella notte sulla Migliara 48, nei pressi del civico 501 nel territorio comunale di Pontinia, dove si è verificato un incidente stradale. I fatti sono avvenuti alle 4 del mattino, quando il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina è intervenuto, insieme ai soccorritori del 118 e i carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta al Nue 112.

Sul posto, una vettura ribaltata su un fianco, coinvolta in un incidente le cui cause sono in fase di accertamento da parte dei militari dell'arma. Due le persone all'interno del mezzo, finita nel canale lato strada, una delle quali è stata estratta dal personale dei vigili del fuoco. Per intervenire in soccorso della persona rimasta incastrata nel veicolo, è stato necessario l'utilizzo della centralina oleodinamica e del divaricatore, al fine di accedere all'interno della vettura e dar modo al personale sanitario di stabilizzare il ferito. Nel contempo si metteva in sicurezza il mezzo incidentato.