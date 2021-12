Odore e perdite di gas in prossimità della scuola dell'infanzia "Colle Tassetano" sita in via Don Luigi Catelli: il sindaco ordina la chiusura del plesso. Con ordinanza n° 165 del 9 dicembre il primo cittadino Marco Galli, in seguito a segnalazioni e verifiche tecniche, ha disposto la chiusura della scuola in via cautelativa dal 20 al 22 dicembre, in modo da poter effettuare le verifiche necessarie.

Le attività didattiche sono dunque sospese come previsto nell'ordinanza. L'odore di gas segnalato ha ovviamente elevato i livelli di allerta e attivato le procedure necessarie alle verifiche e ai controlli che devono essere effettuati e che hanno imposto la chiusura del plesso. Con il gas non si scherza, la cautela in casi del genere è indispensabile poiché la sicurezza di bambini e insegnanti è prioritaria.