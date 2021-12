Anche il sindaco Antonio Como ha ritenuto opportuno tutelare i cittadini imponendo l'obbligo delle mascherine all'aperto. Come recita l'ordinanza n° 44 da lui firmata venerdì scorso, fino al 6 gennaio sarà necessario indossare i dispositivi di protezione individuale nelle seguenti piazze e strade: Piazza XI Febbraio, viale Umberto I, piazzale San Rocco, viale San Rocco, piazzale Campo sportivo, via Luigi Sturzo, piazza Della Vittoria, via Cavour, piazza Nuova, viale Aldo Moro, piazza Castello, via Fontana Paradiso, via Prati, via Giuseppe Romita.

Una decisione che segue di pochi giorni quella analoga del sindaco di Castro dei Volsci, dove i contagi continuano a salire. Considerando la maggiore mobilità nel periodo natalizio, con occasioni di sovraffollamento in diversi luoghi anche all'aperto e l'alta contagiosità della nuova variante del Covid-19, la Omicron, è apparsa la scelta più idonea per tutelare i cittadini e contenere la diffusione del contagio. Alla Polizia locale e agli agenti della forza pubblica il compito di vigilare sull'osservanza del provvedimento, con l'adozione di sanzioni per i trasgressori.

Queste, in proposito, le dichiarazioni del primo cittadino: «Ho firmato l'ordinanza che obbliga l'uso di mascherine all'aperto, dal 19 dicembre al 6 gennaio, su alcune strade e piazze del territorio comunale, dove non è possibile assicurare il distanziamento di almeno un metro (mercati, file in prossimità delle attività commerciali). Un'azione preventiva per tutelare la salute pubblica, considerata l'evoluzione della pandemia a livello regionale e nazionale e alla concomitanza del periodo natalizio. Con comportamenti più scrupolosi e queste semplici attenzioni trascorreremo un Natale sicuro. Invito tutti alla vaccinazione e confido nel buon senso di ciascuno come è stato finora».