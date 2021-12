Controlli, violazioni e multe salate. Negli ultimi giorni a Ferentino i carabinieri e la polizia locale hanno intensificato le ispezioni nei bar, nei ristoranti, in pub e pizzerie per le verifiche del green pass o super green pass (certificazione verde Covid-19). L'attestazione digitale che consente, a chi ha ricevuto il vaccino contro Sars-CoV-2, di avere accesso alle attività commerciali, agli uffici, nelle piscine, nelle palestre e negli alberghi.

Sono diverse le sanzioni comminate dalle forze dell'ordine in città, sia a carico dei gestori di vari locali pubblici, per il mancato controllo, che degli avventori sprovvisti del pass.

Come è risaputo dal 6 dicembre scorso c'è l'obbli go del green pass o super green pass in Italia e le multe sono pesanti per gli inadempienti, vanno da 400 a 1.000 euro. Può costare molto caro violare le nuove regole del super green pass introdotte dal nuovo decreto legge del Consiglio dei ministri. I controlli dei vigili e dei carabinieri continueranno ogni giorno, senza sosta, a Ferentino, anche nei prossimi giorni festivi. Intanto il virus corre anche nella città gigliata. Ieri si sono aggiunti altri 9 contagiati e attualmente di positivi al Covid-19 ce ne sono una settantina in città, ovviamente tutti in quarantena domiciliare, compresi familiari e parenti entrati in stretto contatto con loro.