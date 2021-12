Sono 188 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24h in Ciociaria su un totale di 2071 tamponi eseguiti. Ieri su 2115 test, i positivi erano stati 214. Il bollettino Asl non registra vittime e riporta il numero dei pazienti ricoverati in calo a 40 unità contro le 49 di ieri. Record di pazienti guariti: i negativizzati sono 133.

La mappa dei contagi

Anche oggi Cassino registra il record peggiore in provincia per il terzo giorno consecutivo e segna 33 contagi in più, 21 a Frosinone, 16 ad Anagni, 11 a Ceccano, 10 ad Alatri, 9 a Ferentino, 7 a Monte San Giovanni Campano e Pontecorvo, 5 ad Arce, Castro dei Volsci e Sora. Fontana Liri, Isola del Liri, Morolo, Paliano e Vallecorsa registrano ciascuno 4 nuovi casi. Due positivi in più ad Aquino, Acuto, Ceprano, Esperia, Fiuggi, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, San Donato Val di Comino, Sant'Apollinare, Serrone, Torrice e Villa Latina.

Un solo nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Amaseno, Boville Ernica, Broccostella, Cervaro, Falvaterra, Gallinaro, Giuliano di Roma, Pico, Piglio, Pofi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Supino, Torre Cajetani e Veroli.