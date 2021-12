Il comitato di Paliano della Croce rossa italiana è impegnato in prima linea per la solidarietà verso chi ha bisogno. L'undici dicembre si è svolto il tradizionale appuntamento con "Carrello solidale", l'iniziativa della per la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose.

Si replica oggi nei supermercati di Paliano dove verranno installati i punti di raccolta. I beni alimentari richiesti sono quelli di facile conservazione ed a lunga scadenza.

Il presidente del comitato Vittoria Ionta spiega: « La grande risposta data dalla cittadinanza per il "Carrello solidale" dell'undici dicembre ci ha spinti a riproporre l'iniziativa, convinti che anche in questo caso in tanti vorranno donare a chi ne ha più bisogno.

Specialmente nel periodo di Natale quella del dono disinteressato è una esigenza sentita».