Terrore alle 2 di notte a Sant'Angelo. Una banda ha colpito a buio e con un demolitore per assicurarsi una lauta refurtiva all'interno di un bar. Un colpo ben pensato, per tornare a gettare nello sconforto famiglie e titolari di zone dove l'incubo ladri è persistente.

Un furto che poteva durare a lungo, con il tempo di racimolare un po' di beni salvo essere "disturbati" da un gruppo di ragazzi che tornava da una cena. Sono stati loro a fermare quel terribile colpo ai danni dell'attività commerciale.

Ma in cambio hanno ricevuto sassate e sgabelli lanciati al loro indirizzo prima della fuga. Immediata la chiamata ai carabinieri come lo sconforto per il titolare e la solidarietà dell'intera zona.