Nel primo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale sulla via Casilina, in località Osteria della Fontana. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'utilitaria e un pullman del Cotral, venuti in collisione per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 che ha provveduto a trasportare in ospedale una persona rimasta ferita.

Nel tratto della Casilina che attraversa il quartiere di Osteria della Fontana, il più popoloso della città, si verificano spesso incidenti stradali e investimenti di persone, come avvenuto anche di recente nella zona.

Gli abitanti da tempo chiedono interventi necessari a garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni.

Archiviata da tempo la vicenda dell'installazione dei semafori destinati al quartiere, per quanto riguarda in particolare le ore serali i residenti lamentano che in alcuni punti l'illuminazione è insufficiente.

Una carenza, sottolineano, che favorisce gli incidenti.

Anche ieri pomeriggio, dopo lo scontro tra l'auto e il pullman, i residenti sono tornati a sollecitare misure di sicurezza per tutto il quartiere.