Dalla giornata contro la violenza sulle donne ad una giornata di violenza sulle donne. Nelle ultime 24 ore, infatti, Roma è diventata teatro di bne due aggressioni brutali: due donne vittime di due distinti episodi che si trovano ora entrambe in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Nella periferia nord-est della Capitale la prima aggressione: al mattino presto, una donna è stata colpita con un bastone dal suo aguzzino, capace poi di gettarle dell'acido sul volto. È giallo sull'identità dell'aggressore, con i carabinieri che stanno indagando sulla cerchia della donna per tracciare un possibile profilo. L'altro caso invece ha già un responsabile, con i militari sulle sue tracce: la seconda donna infatti è stata massacrata di botte dal proprio ex, per ben 12 ore, prima di riuscire a scappare verso un bar, dove ha chiesto aiuto. I due casi nelle ultime 24 ore non fanno altro che fotografare una situazione purtroppo nota e gravissima: quest'anno i femminicidi nel Lazio sono raddoppiati, rispetto al 2020: erano 15 lo scorso novembre con ben 14 a Roma. Delitti che per il 90% sono commessi da cittadini italiani, quasi sempre nella sfera domestica e per motivazioni passionali