La paura dei furti non si attenua e il movimento civico Pro-Ospedale e Territoriale ha voluto "rappresentare e sensibilizzare le competenti autorità, dal sindaco di Sora e per finire al Prefetto di Frosinone, il disagio, la paura e l'ansia che attanaglia i residenti della zona di Valleradice".

Gli attivisti del movimento spiegano: "Come è noto, la strada provinciale Valleradice-Sora-Pescosolido, per un breve tratto, confina con la superveloce Sora-Avezzano.

Tale superstrada non ha barriere invalicabili al ciglio, ciò permetterebbe ai malintenzionati di scavallare, raggiungere a piedi le abitazioni vicine, perpetrare reati e fuggire velocemente facendo perdere troppo facilmente le proprie tracce.

Il Movimento ha l'auspicio che la problematica venga discussa alla prima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".