Troppi casi di positività al Covid-19, numeri che continuano a correre e che riguardano, in particolare, gli istituti scolastici. Una situazione sempre più complessa che sta suscitando fortissima preoccupazione tra gli amministratori che seguono con attenzione quello che accade in città.

Nel corso delle ultime settimane la curva dei contagi da Coronavirus è tornata a crescere senza sosta. Una salita vertiginosa che già nei giorni scorsi aveva portato il sindaco Anselmo Rotondo a lanciare appelli continui ai cittadini a rispettare scrupolosamente tutte le regole e a vaccinarsi.

E che ieri sera ha spinto il sindaco di Sant'Andrea, Giuseppe Rivera, a firmare un'ordinanza ad hoc.

Tutte le scuole di Sant'Andrea dell'infanzia, primaria e medie resteranno chiuse fino al 23 dicembre. Intanto salgono a ventitré le persone (adulti e bambini) che risultano attualmente contagiate dal virus.

Ieri sera il primo cittadino ha emesso l'ordinanza che in sostanza vedrà il ritorno in classe dopo l'Epifania.

Per tutti sarà attivata la didattica a distanza. A Sant'Andrea lo ricordiamo vige inoltre l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e il divieto di svolgimento di manifestazioni pubbliche

Riunione in Comune

Non molto diversala situazione a Pontecorvo. Agli appelli di Rotondo si sono uniti anche quelli del consigliere di minoranza Angela Tribini sull'importanza di accelerare nella campagna vaccinale. Ma i numeri, quelli dei contagi, non si sono arrestati. Anzi, hanno continuato la loro crescita generando non poche preoccupazioni. I maggiori casi in questi ultimi giorni si stanno riscontrando all'interno di istituti scolastici, tra i bambini e i ragazzi dei diversi plessi. Situazioni che portano alle quarantene e alla necessità di tamponi e isolamenti.

Per questo il Comune sta valutando la possibilità di chiudere anticipatamente tutti gli istituti scolastici del territorio. Nel corso degli ultimi giorni il sindaco Anselmo Rotondo e l'assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo, che dal principio stanno monitorando tutta la situazione, si sono riuniti per capire quale direzione prendere. La linea che si sta delineando, e che è ampiamente condivisa a tutti i livelli, è quella della precauzione e di garantire la maggior sicurezza per tutti i cittadini.

Stamattina si è svolte una riunione in Comune che dovrebbe portare alla predisposizione e alla firma dell'ordinanza con cui si disporrà la chiusura dei plessi scolastici anticipando, così, la sospensione delle attività per le vacanze natalizie. Una decisione che permetterà di ridurre i contatti e gli spostamenti in città. Un provvedimento che fu assunto anche lo scorso anno e che consentì di bloccare quella curva della positività che continuava a crescere.