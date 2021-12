Personale del Reparto Volanti ha denunciato una 31enne residente a Frosinone per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. I fatti risalgono allo scorso due novembre allorquando un agente della Polizia Locale del capoluogo, mentre gestiva l'ordinario flusso veicolare, veniva investito da una automobilista.

La donna, incurante degli obblighi imposti, proseguiva la marcia. Intervenuti nell'immediatezza, i poliziotti ricostruivano l'accaduto e, grazie alle testimonianze di altri utenti della strada, risalivano alla targa del veicolo che aveva provocato l'incidente e alla proprietaria. Convocata in Questura, per gli accertamenti del caso, la stessa è risultata essere la conducente del veicolo incriminato. Per la donna è scattata la denuncia.