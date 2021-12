Pensionata sbranata da un cane, la Asl rassicura.

È in via di guarigione la pensionata di Sant'Elia Fiumerapido aggredita dai cani di famiglia qualche giorno fa in giardino. La donna è in fase di convalescenza e ancora sotto stretta osservazione presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Cassino.

«In generale il rapporto tra uomo e animale puntualizzano dalla Asl deve essere affrontato e sviluppato con consapevolezza».

«Gli animali d'affezione come i cani spiega il dottor Salvatore Umbaldo, dirigente veterinario responsabile Asl sono esseri senzienti, dotati di indubbie capacità di pensare, amare, soffrire e a volte piangere, vanno pertanto trattati come tali. Risulta fondamentale, nel rapporto tra uomo e cane, il rispetto delle caratteristiche dell'animale, un approccio adeguato che non lo faccia mai sentire minacciato. Occorre informare e formare le persone attraverso giornate di approfondimento, convegni, seminari e corsi già partendo dalle scuole per spiegare ai più giovani che gli animali di compagnia non sono "cose" ma esseri viventi complessi che hanno reazioni a fatti da loro elaborati».

Il terribile episodio è stato registrato nella giornata dell'Immacolata. A soccorrere per primi la pensionata sono stati i familiari che erano in casa, dopo pranzo.

Una scena terribile. Prima una delicata operazione a un braccio, poi il ricovero a Chirurgia, dove resta sottoposta a stretta osservazione.