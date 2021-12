La sentenza per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte arriverà il 24 marzo 2022. Salvo imprevisti. Quelli stessi che hanno imposto un rinvio dell'udienza stabilita per ieri mattina davanti alla Corte d'assise di Frosinone.

Il fuori programma è stata l'assenza, poiché positivo al tampone, di uno dei quattro imputati, Mario Pincarelli.

Gli altri tre erano regolarmente presenti, Francesco Belleggia, l'unico ai domiciliari, seduto accanto ai difensori in aula, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in videoconferenza dalle carceri di Rebibbia e Viterbo.

Un'assenza giustificata che ha determinato lo slittamento dell'udienza a subito dopo le feste, al 13 gennaio.

Il presidente della Corte, il giudice Francesco Mancini ha infatti letto l'ordinanza con la quale «la Corte dà atto che questa mattina (ieri per chi legge, ndr) è pervenuta una pec dalla casa circondariale Regina Coeli dalla quale risulta che Mario Pincarelli è risultato positivo al Covid, motivo per il quale non è stato tradotto a Rebibbia ove doveva partecipare tramite videoconferenza al processo. Sentite le parti e ritenuto legittimo l'impedimento del Pincarelli» il presidente ha dato l'ok al differimento al 13 gennaio per gli stessi incombenti previsti ieri.