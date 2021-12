L'Istituto di Istruzione Secondaria G. Sulpicio di Veroli Istituto Alberghiero - si è aggiudicato il premio "Coffee Competition on air 2021", un contest riservato agli studenti iscritti agli istituti alberghieri delle regioni italiane del Centro-Sud. Il concorso 2021 si è tenuto on line per consentire comunque il suo svolgimento, adattandosi ai tempi e diventando, con l'aiuto della tecnologia, "Coffee on air". L'iniziativa vede i giovani allievi impegnati in una gara di fantasia e creatività, che ha come protagonista la bevanda degli dei, il nero e lussuoso caffè, declinato in tantissime ricette, originali, tradizionali o audaci ma sempre gustosissime.

Ogni concorrente ha presentato la sua personale versione, ideata e sperimentata grazie ai suggerimenti e agli insegnamenti dei docenti di riferimento. Gli studenti, infatti, hanno dovuto preparare una bevanda o un dolce a base di caffè, di cui hanno poi inviato ricetta, video e foto. I risultati sono stati resi noti nel corso di una diretta web svoltasi all'istituto «Apicio Colonna Gatti» di Anzio, cui hanno preso parte i vari plessi partecipanti. A colpire la giuria, quest'anno, la ricetta presentata dalla studentessa Sabrina Carotenuto, frequentante la 5F dell'istituto verolano, che con il suo Coffee Delight si è aggiudicata il primo posto della Coffe Competition.

Soddisfazione non solo per insegnanti e allievi ma anche per la cittadina ernica, le cui scuole sono ormai punto di riferimento per l'intera provincia. Il Sulpicio è all'avanguardia anche nella presentazione della propria offerta formativa. È stato presentato il video di orientamento 2021-2022, dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, che dovranno scegliere a breve il nuovo corso di studi superiori.

Realizzato dal regista Antonio Grella, il video evidenzia, in sei intensi minuti, le caratteristiche e le peculiarità dei quattro indirizzi di studi proposti dall'Istituto, ovvero Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico, con possibilità di scegliere tra il percorso tradizionale, il Cambridge o Biologia con curvatura biometrica, e infine l'Istituto Alberghiero. L'orientamento potrà svolgersi anche in presenza prenotando una visita allo 0775/237087.