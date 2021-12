Raccolta differenziata: informazioni per i cittadini posti in quarantena fiduciaria o positivi al tampone.

A fornirle è il Comune di Morolo. È attivo un servizio dedicato alla raccolta dei rifiuti per i cittadini che risultano posti in isolamento sanitario dal competente ufficio Asl di Frosinone.

I cittadini interessati devono immediatamente sospendere il conferimento dei rifiuti con il sistema abituale e non dovranno esporre alcun mastello fino a quando saranno contattati per ricevere le indicazioni sulle nuove modalità di raccolta rifiuti e i giorni di esposizione dei mastelli. I giorni di ritiro dei rifiuti saranno comunicati telefonicamente a ogni utente.



Cosa fare

Non differenziare i rifiuti; utilizzare due o tre sacchetti resistenti (uno dietro l'altro) all'interno del contenitore per la raccolta differenziata; gettare tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido) nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata; tenere lontani gli animali domestici dal locale in cui sono presenti i sacchetti dei rifiuti. Per maggiori informazioni e delucidazioni chiamare il numero 0775/806002 (interno 7 polizia municipale) oppure 3296504722.