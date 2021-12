Dicembre è il mese della solidarietà ed è con questo spirito che si rinnova un importantissimo appuntamento: la consegna dei doni di Natale. Un'iniziativa voluta da Piergiorgio Ballini, condirettore della Caritas della diocesi Anagni-Alatri e presidente della sottosezione Unitalsi, che assieme ai tanti collaboratori distribuiranno doni natalizi, giocattoli e materiale didattico, domani alle ore 16, presso il centro pastorale a Fiuggi fonte.

«Un grande gesto di vicinanza in un momento non certo facile per ognuno di noi, una mano che la Banca Centro Lazio ha voluto tendere anche quest'anno ai più bisognosi. Un gesto d'amore condiviso dal comitato dei soci di Banca Centro Lazio, dalle Caritas diocesane di Palestrina e Tivoli e da tanti benefattori», ha spiegato Piergiorgio Ballini.

A fare gli onori di casa sarà il vicario don Alberto Ponzi e non faranno mancare la propria presenza il presidente della Banca Centro Lazio, Amelio Lulli, il consigliere regionale Sara Battisti, il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, gli amministratori comunali dei comuni limitrofi, don Luigi Battisti, don Pierluigi Nardi, padre Massimiliano Fasano e i tanti volontari (Caritas e Unitalsi).