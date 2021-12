Banca Finnat Euramerica S.p.A e Banca Popolare del Lazio S.c.p.A. hanno annunciato la finalizzazione di un'operazione riguardante la strutturazione, emissione e collocamento per conto di Green Lucca SpA, società di riferimento di 14 società veicolo con un totale di 36,9MW di potenza energetica suddivisa il 57 impianti localizzati sul territorio nazionale, di un prestito obbligazionario senior secured di importo nominale di 72,3 milioni di euro. Il prestito ha caratteristiche di green bond sottoposto al rispetto dei Green Bond Principle definiti in ambito internazionale da parte dell'ICMA (International Capital Market Association).

Banca Finnat Euramerica con il team Advisory&Corporate Finance e Banca Popolare del Lazio (quest'ultima con l'ausilio della consulenza di KPMG Corporate Finance - una divisione di KMPG Advisory SpA), hanno agito congiuntamente nell'ambito dell'Operazione in qualità di Financial Advisor e Arranger.

L'Operazione è stata strutturata con l'obiettivo, da parte di Green Lucca, di potenziare e migliorare l'efficienza della propria struttura finanziaria e di quella delle società veicolo, ed aumentare, attraverso futuri investimenti, il totale degli asset energetici green in gestione su tutto il territorio nazionale.

L'emissione, rilevante per dimensione, caratteristiche e per la natura dell'emittente, realtà corporate facente parte del Gruppo Green Utility che opera sia come produttore di energia da fonti rinnovabili, sia in qualità di soggetto specializzato nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico nonché nell'erogazione di servizi di consulenza in ambito green e gestione impiantistica conto terzi, per un totale di 175MW (inclusi 36,9MW di asset energetici gestiti da Green Lucca e le società veicolo controllate), è stata interamente sottoscritta da Deutsche Bank AG in qualità di Initial Noteholder, ha una durata decennale, con rimborsi periodici, e riconosce un tasso fisso nominale lordo annuo del 2,75%.

Il prestito obbligazionario, con il supporto di Banca Finnat, in qualità di Listing Sponsor, è in negoziazione dal 13 dicembre 2021 sul segmento professionale Extra-Mot Pro3, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa italiana.

"Siamo molto soddisfatti per questa operazione perché consolida ulteriormente il nostro impegno in prima linea a tutela dell'ambiente e rafforza il nostro percorso aziendale che ha nella sostenibilità e nei criteri ESG una attenzione sempre crescente" ha dichiarato Arturo Nattino, AD Banca Finnat.

"L'operazione avviata alcuni mesi fa dal precedente Direttore Generale della Banca Popolare del Lazio Pietro Musatti, che ringraziamo, conferma la strategia che le Banche come la nostra intendono intraprendere verso i settori di attività economica orientati alla ricerca di energia alternativi, e in generale a quelli che valorizzano la sostenibilità ambientale, abilitati anche dai fondi del PNRR" ha dichiarato Edmondo Maria Capecelatro, Presidente Cda Popolare del Lazio.