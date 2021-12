Oltre a rompere grondaie, panchine, vasi, i vandali ora sono passati all'azione prendendo di mira le autovetture parcheggiate. Vittime delle "attenzioni" dei soliti balordi due cittadini minturnesi. Uno, M.E., aveva parcheggiato l'auto in via Rubino a Formia, per recarsi al lavoro. Al ritorno, ieri mattina, ha notato che qualche "campione del vandalismo" si era divertito a rigargli l'auto.

L'uomo ha poi annunciato la denuncia che presenterà alle forze dell'ordine. L'altro episodio si è verificato a Minturno, in via degli Eroi, la strada che conduce da piazza Annunziata all'ex ospedale. L'auto, di proprietà di un commerciante, è stata rigata sulle fiancate e nella parte anteriore, proprio in pieno giorno. Un danneggiamento causato da qualcuno che non si sa per quale motivo l'ha portato a compiere un gesto che si commenta da sé.