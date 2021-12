Scontro frontale tra due auto in via Colle Frattuccio: dovrà essere sottoposto a un serio intervento chirurgico agli arti inferiori e al bacino il giovane ricoverato presso l'ospedale di "Santa Maria Goretti" di Latina, rimasto coinvolto nell'incidente che si è verificato martedì scorso. Intanto, la donna che era alla guida dell'altra vettura è stata dimessa dall'ospedale di Cassino. Ieri a Ceprano non si parlava d'altro, vista la dinamica del frontale nel quartiere periferico, già scenario di incidenti.

Uno scontro dal bilancio tutto sommato non troppo grave, considerando le condizioni delle due automobili dopo il violento impatto. Ora, si spera che il giovane coinvolto venga operato e si riprenda quanto prima perché possa ritornare a casa in tempi brevi.

Intanto, il cepranese è ricoverato, sedato e presto sarà sottoposto all'intervento agli arti.

Via Colle Frattuccio, strada che collega il paese con Strangolagalli, presenta curve e vari restringimenti, pertanto è un tracciato da percorrere con attenzione.

Non è molto trafficata e serve soprattutto gli abitanti della zona. Ieri, purtroppo, il sinistro ha portato nuovamente alla ribalta il problema della sicurezza e dei rischi di via Colle Frattuccio, dove in passato si sono verificati incidenti anche mortali.