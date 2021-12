Ancora un furto in un'abitazione del paese e il sindaco Mauro Bussiglieri chiede ai suoi concittadini di alzare il livello di guardia, prestare attenzione e «collaborare con le forze dell'ordine affinché i ladri vengano individuati ed assicurati alla giustizia». L'ultimo episodio si è verificato martedì sera, in una casa posta lungo Via per Alatri, a due passi dal centro del paese: si tratta del sesto furto perpetrato a Collepardo in pochi giorni.

«Sento di esprimere, a nome di tutta l'amministrazione comunale, solidarietà ai proprietari che hanno subito i furti. Chiederemo ai carabinieri, alle altre forze dell'ordine, ai nostri vigili di intensificare i controlli; alle istituzioni un aiuto economico al fine di installare telecamere di controllo. Sono sicuro che se ognuno di noi farà la sua parte riusciremo a risolvere questo grave problema, ha concluso Bussiglieri.