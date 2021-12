Non si vedeva da giorni e non rispondeva al citofono, preoccupato un vicino di casa ha chiamato le forze dell'ordine. L'intervento intorno alle 17.30. Trovato senza vita un sessantanovenne, colto ma malore. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire la porta. Purtroppo l'uomo era deceduto. Il personale medico arrivato nell'appartamento a Corso della Repubblica a Frosinone, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Come da prassi in simili circostanze sono intervenuti anche i carabinieri.