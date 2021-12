Questa mattina è stata firmata dal Sindaco l'ordinanza per l'obbligo di mascherine all'aperto dal 15 dicembre al 15 gennaio laddove non è possibile assicurare il distanziamento sociale di almeno un metro (mercati, manifestazioni, file, in prossimità delle attività commerciali, ecc).

Una decisione presa per tutelare la salute pubblica in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica ed alla concomitanza con il periodo natalizio.

"I castresi meritano di trascorrere le festività in sicurezza e l'andamento della pandemia ci porta a prescrivere dei comportamenti sociali più scrupolosi - si legge sulla pagina social del Comune -

I controlli per verificare l'applicazione dell'ordinanza saranno effettuati dai competenti organi di vigilanza. Ricordiamo che l'inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a partire da 400 euro".