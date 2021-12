Fare sistema è da sempre la sfida che "tormenta" il mondo degli albergatori fiuggini, con risultati spesso alterni, dove sotto questo punto di vista le delusioni sono risultate essere sempre di gran lunga superiori ai successi.

Da anni infatti provano a ragionare su una cabina di regia unica al fine di strutturare una piattaforma condivisa entro la quale far ruotare gli acquisti di beni e servizi. Qualcosa in positivo però negli ultimi tempi si è mosso, come nel caso delle tariffe alberghiere finalmente cristallizzate in molti hotel in 3 o 4 stelle.

Chi di certo non smette mai di combattere in questa direzione è il presidente di Federalberghi Fiuggi e Provincia di Frosinone, Bruno Della Morte che chiama a raccolta i suoi annunciando: «A seguito dei rincari in bolletta di luce e gas, sicuramente insostenibili, proponiamo, seguendo l'esempio dell'associazione albergatori di altre città termali, di istituire un gruppo d'acquisto sulle fonti di approvvigionamento energetico, onde godere dei benefici legati al risparmio sulle forniture. In via preliminare - prosegue Della Morte - abbiamo strutturato una piattaforma attraverso una partnership con primaria società di advisor.

Abbiamo già effettuato i primi audit sulle bollette luce e gas dei nostri associati che stanno aderendo al gruppo d'acquisto. Stiamo strutturando anche un data base delle utenze e il profilo di consumo di ciascuno di essi.

Il nostro consulente incaricato indirà a breve una gara selezionando un panel di circa 15 primari fornitori energetici.

Da qui uscirà la migliore offerta per tariffa e servizi.

A seguito di una prima esplorazione di mercato già svolta i dati in nostro possesso confermano un risparmio del 20/25% per il gas, rispetto alla migliore offerta disaggregata ottenibile oggi individualmente sul mercato».