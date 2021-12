Paura poco fa in via Cimarosa: un incendio in un appartamento di una centrale palazzina ha fatto temere il peggio. Fumo nero e denso è stato notato anche dai passanti e dai pazienti di un attiguo centro diagnostico.

Qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere divampato nel vano ascensore. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Cassino che hanno sedato il rogo e accertato la causa: uno spezzatino troppo...cotto!

La situazione è stata riportata alla normalità.

Nessun ferito né intossicato. Cena, però, da buttare.