"Apprendiamo che gli Uffici della Provincia stanno ostacolando l'autorizzazione di impianti fotovoltaici anche in zone industriali, senza alcun vincolo ambientale o agricolo, per motivi che nulla hanno a che vedere con l'impatto delle opere. Questo atteggiamento di vera e propria ostilità nei confronti delle fonti energetiche rinnovabili da parte della Provincia di Frosinone è scandaloso. Occorre invertire subito la rotta".

Così, in una nota, Salvatore Raoni, portavoce di Europa Verde-Verdi di Ceccano, che prosegue: "In un momento storico di grandi trasformazioni, in cui le fonti rinnovabili sono essenziali per il superamento delle fonti fossili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, la Provincia di Frosinone, anziché agevolare e favorire tali impianti, frappone ostacoli e formalismi incomprensibili e al di fuori della realtà. Senza contare poi che tali progetti, specie quelli in zone industriali o inquinate, come le aree incluse nel perimetro SIN, comportano investimenti di milioni di euro sul territorio provinciale.

In un momento di grave crisi economica di un territorio che ha perso ogni vocazione agricola e industriale, le fonti rinnovabili costituiscono una formidabile occasione di rilancio che non dovrebbe essere ostacolata ma, anzi, favorita e incentivata".

"Come Europa Verde, – conclude Raoni, – chiediamo al Presidente della Provincia di aprire immediatamente un confronto con i tanti operatori del settore, in modo da far ripartire le autorizzazioni degli impianti rinnovabili, praticamente ferme sul nostro territorio, caso unico in una Regione, invece, particolarmente attiva e attraente dal punto di vista degli investimenti. Si tratta di un'opportunità senza precedenti nel cammino verso l'efficientamento e l'indipendenza energetica, in grado di creare nuovi posti di lavoro mentre riduce l'inquinamento atmosferico in un territorio già molto provato".