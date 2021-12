Flash news Incidente in A1, traffico paralizzato e lunghe code in direzione Napoli Da Autostrade per l’Italia segnalano code da Ferentino a Ceprano. Gli automobilisti che si sono ritrovati a percorrere il tratto interessato sono paralizzati nel traffico

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

La Redazione 15/12/2021 13:22 letto 3 volte

Un incidente si è verificato sull'autostrada del Sole all'altezza di Frosinone in direzione sud, dopo le 12. Da Autostrade per l'Italia segnalano code da Ferentino a Ceprano verso Napoli. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente e neppure se ci siano feriti. Ma gli automobilisti che si sono ritrovati a percorrere il tratto dell'A1 interessato dall'incidente segnalano di essere imbottigliati nel traffico.

