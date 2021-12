Pauroso frontale ieri in via Colle Frattuccio. Sono usciti miracolosamente vivi dal grave incidente la donna e il giovane alla guida delle due auto coinvolte. Il sinistro si è verificato verso le 13,10.

I due viaggiavano su via Colle Frattuccio in direzione contraria, il ragazzo alla guida di una Renault 4 vecchio tipo, la donna di una Fiat Bravo quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati frontalmente.

A causa del violento impatto la parte anteriore di entrambe le vetture è andata distrutta.

La donna, che stava rientrando a casa, è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo, aiutata dai passanti e dai residenti delle case vicine che, sentito il fragore dell'impatto sono accorsi. Invece per estrarre dall'auto il giovane, che aveva terminato il lavoro e stava tornando a casa nella zona Scalo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco i quali, con un'apposita attrezzatura, lo hanno liberato.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, gli operatori del 118 e un'eliambulanza, atterrata su ampio prato vicino al luogo dell'incidente, sulla quale il conducente ferito è stato trasportato a Latina, dove gli sono state riscontrate con fratture multiple agli arti inferiori.

La donna, fortunatamente risultata meno grave, è stata invece trasferita all'ospedale di Cassino con contusioni varie. Via Colle Frartuccio, tracciato periferico che collega Ceprano con Strangolagalli, non è nuova agli incidenti. In passato si sono verificati gravi sinistri, anche mortali.

Fortunatamente, nello scontro di ieri il giovane e la donna coinvolti non sono in pericolo di vita. Purtroppo però a volte le distrazioni, la velocità o il caso possono compromettere la sicurezza e coinvolgere gli automobilisti in gravi incidenti sulle strade periferiche, meno larghe, con curve e visibilità ridotta come è accaduto ieri in via Colle Frattuccio.