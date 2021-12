Lavoro nero al mercato, i carabinieri di Pontecorvo, insieme ai colleghi del Nucleo dell'Ispettorato del lavoro di Frosinone, fanno strike. Un controllo a quattro mani sviluppato nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno del lavoro nero, secondo quanto disposto dal Comando Provinciale di Frosinone. I militari, agli ordini del capitano Taglietti, hanno effettuato una serie di accertamenti mirati al commercio ambulante settimanale di Pontecorvo. Verifiche certosine, nel corso delle quali sono stati individuati alcuni lavoratori extracomunitari che venivano impiegati senza la preventiva formalizzazione del rapporto di lavoro.

Non solo.

In un caso è stata anche contestata la violazione dell'impiego di familiare occasionale, impiegato in modo irregolare: un cugino del titolare dell'attività ambulante, impiegato come venditore ma affatto regolarizzato.

Inoltre, per uno dei commercianti del mercato rionale è scattata la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale. In totale sono state irrogate sanzioni amministrative pari a circa 8.000 euro. Quattro le attività finite sotto la lente, diverse le posizioni ancora al vaglio: alla vista dei militari, in molti hanno tentato di allontanarsi. Sempre nello stesso servizio, su impulso delle recenti verifiche volute per contrastare la pandemia, sono state controllate circa 30 persone per il possesso del green pass, senza riscontri negativi.