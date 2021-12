Ha accompagnato a scuola intere generazioni di alunni, sempre cordiale con tutti, solare, dal cuore grande.

Storico dipendente comunale di Paliano con oltre trent'anni di servizio. Nazzareno Attura è morto nella notte tra lunedì e martedì. Aveva 63 anni. Un grande dolore per i familiari, gli amici, la comunità, l'amministrazione comunale. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa S. Andrea.

I familiari hanno chiesto che vengano fatte offerte alla Croce Rossa e non fiori. «Il sindaco Domenico Alfieri e l'amministrazione comunale di Paliano esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Nazzareno Attura il post comparso ieri sulla pagina Facebook dell'Ente ricordandone la dedizione, la professionalità e le qualità umane dimostrate nel suo lungo ruolo di dipendente comunale».

«Se ne va Nazzareno Attura nostro dipendente comunale le parole del sindaco Domenico Alfieri Persona per bene, umile e grande lavoratore.

Se ne va in modo prematuro. Ciao Nazzareno, riposa in pace». Il sessantatreenne era molto conosciuto, anche perché come conducente dei bus scolastici ha accompagnato a scuola intere generazioni di alunni.

Oggi pomeriggio l'ultimo saluto nella chiesa di Sant'Andrea.