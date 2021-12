Giovedì alle 10 nell'auditorium dell'I.I.S.

"Medaglia d'oro Città di Cassino" si svolgerà un convegno sul tema "Lo sport: passione, lavoro e business". Interverranno il sindaco Enzo Salera, l'avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto dello sport, Antonio Floro Flores, allenatore ed ex calciatore di serie A, il dottor Nicandro Rossi e il dottor Enzo Parmisano, rispettivamente presidente e addetto stampa Asd Cassino Calcio 1924 e la professoressa Anna Maria Cristiano, docente di scienze motorie dell'I.I.S. "Medaglia d'oro".

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo facebook dell'istituto. Una grande occasione per gli studenti ma anche per gli appassionati del settore: un'apertura alle varie strade professionali legati all'ambito sportivo.