Sulla viabilità territoriale serve intervenire con lavori programmati per eliminare tutte le criticità esistenti.

Lo sostiene il consigliere comunale di minoranza Nazzareno Costantini (Patto per Alatri), che sottolinea le difficoltà emerse a causa della cattiva manutenzione di molte strade: «Le piogge dei giorni scorsi hanno messo in evidenza le criticità che da anni caratterizzano il manto stradale del nostro territorio.

Non si assiste da tempo ad interventi di manutenzione programmata che, a turno, portino a una riqualificazione delle vie su tutto il territorio comunale. La semplice pulizia delle cunette è ormai diventata operazione dimenticata dalle ultime amministrazioni che si sono succedute: già questo semplice intervento farebbe sì che tutta l'acqua piovana, non trovando le cunette ostruite, continuasse il suo corso non riversandosi sulle carreggiate, creando grandi voragini e mettendo a serio rischio l'incolumità fisica degli utenti della strada (specialmente se ciclomotori)».

Costantini fa un appello al nuovo delegato alla manutenzione «affinché si adoperi immediatamente per coordinare i dipendenti comunali nel tamponare queste situazioni».