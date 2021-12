"Walking Home For Christmas": anche per quest'anno è stata lanciata l'annuale sfida di raccolta fondi di Walking With The Wounded, iniziativa del Regno Unito, per sostenere coloro «che hanno prestato servizio militare e sono rimasti feriti, o con problemi di salute mentale».

L'Ansmi associazione nazionale della Sanità militare italiana con sede a Cassino, come annunciato è stata capofila dell'iniziativa nel Basso Lazio.

«Abbiamo percorso i luoghi i di guerra della Battaglia di Cassino che hanno visto decine di migliaia di perdite e feriti - hanno spiegato - Ringraziamo il brand Esercito per mascherine e abbigliamento».