Dallo scorso 30 novembre la linea telefonica del Municipio di Collepardo è guasta, con gli amministratori e gli uffici tagliati fuori dalle comunicazioni con l'esterno.

Una situazione che sta creando numerosi disagi per l'utenza, che non ha modo in questo periodo di contattare il Comune.

Il sindaco Mauro Bussiglieri ha sollecitato più volte la Telecom a risolvere i problemi e a ripristinare il corretto funzionamento della rete telefonica, inviti che fino ad oggi sono caduti puntualmente nel vuoto.

«Sono dispiaciuto per il disagio che stanno affrontando i nostri concittadini e tutti gli utenti - ha detto il sindaco - i quali provano a chiamare il Comune per avere un'informazione o richiedere un appuntamento.

Purtroppo, l'avaria non dipende da noi: il nostro auspicio è che il problema venga risolto al più presto, consentendo ai telefoni di tornare a squillare come prima».