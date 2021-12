Torna a crescere la curva dei contagi da Covid-19 in Ciociaria dopo la momentanea tregua di ieri dovuta ai pochi tamponi eseguiti domenica. Nelle ultime 24h, su un totale di 1745 tamponi, in provincia si registrano 143 nuovi positivi. 90 i negativizzati, mentre sono 41 i ricoverati. Resta fermo a zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Sora registra il dato peggiore in provincia con 23 casi di positività in più, 14 ad Anagni, 13 a Cassino, 8 ad Alatri e Frosinone. Poi, 7 nuovi casi ad Arpino, Ceccano e Pontecorvo, 6 a Monte San Giovanni Campano, 4 a Ferentino e Fiuggi. Castelliri, San Giovanni Incarico e Torre Cajetani registrano 3 nuovi casi ciascuno, mentre Aquino, Atina, Castro dei Volsci, Ceprano, Esperia, Isola del Liri, Morolo e Paliano 2.

Un solo nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Arce, Boville Ernica, Campoli Appennino, Colfelice, Guarcino, Pastena, Piedimonte San Germano, Pofi, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Strangolagalli, Supino, Torrice, Veroli e Villa Santa Lucia.

Parte domani pomeriggio, con il vax day, l'operazione "protezione bambini"

"Presso la sala Teatro di Frosinone verranno inoculate le prima 50 dosi ai primi coraggiosi della fascia d'età 5-11, fragili e da proteggere perché portatori di pregresse malattie. - Si legge in una nota Asl- Sarà una vera e propria festa con la presenza di clown, intrattenitori e attività ludiche, per far vivere la vaccinazione come un gioco.

Ai bambini coraggiosi che si proteggeranno con il vaccino verrà regalato un biglietto da parte del Dream Cinema di Frosinone per la visione, la mattina del 19 dicembre, del film Encanto nell'ambito del Christmas Wonderland. Al fianco del personale medico della Asl, saranno presenti oltre ai genitori, anche i pediatri di famiglia così da fornire maggiore tranquillità ai bambini.

Il vaccino pediatrico utilizzato è il Pfizer, un terzo della dose per la popolazione over 12 anni. La seconda dose verrà inoculata a distanza di 21 giorni. Ad oggi, i dati delle vaccinazioni effettuate sui bambini negli Stati Uniti, circa 3 milioni, parlano di pochissimi effetti collaterali, quasi pari allo zero.

Dal 16 dicembre le vaccinazioni proseguiranno nei cinque punti allestiti dalla Asl di Frosinone. Ospedale di Alatri dove le vaccinazioni verranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sala Teatro dello Spaziani che osserverà gli orari 9-19 dal lunedì alla domenica. Ospedale di Sora dal lunedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30. Casa della Salute di Pontecorvo aperta da lunedì alla domenica dalle 13.30 alle 16.30. Hub Stellantis di Cassino dove si opererà da lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dedicato della Regione Lazio raggiungibile a questo indirizzo: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it."