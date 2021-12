I carabinieri della stazione di Minturno hanno denunciato un quarantenne del luogo per lesioni ad incaricato di pubblico servizio ed interruzione di pubblico ufficio. L'episodio è accaduto ieri mattina all'interno del palazzo comunale di Minturno, dove un impiegato è rimasto ferito al volto, in seguito, come poi hanno segnalato i militari dell'Arma, ad un'aggressione di un commerciante. Il dipendente rimasto ferito, poi medicato presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, è in servizio presso l'ufficio Affari sociali. Alla base di quanto avvenuto ci sarebbero motivi legati all'attività del quarantenne.

Quest'ultimo, secondo quanto riferito dagli investigatori, si sarebbe recato nella casa comunale, dopo aver saputo che la sua attività era stata esclusa dall'elenco delle ditte partecipanti al bando per il quale l'amministrazione rilascia dei buoni spesa, da destinare alle persone bisognose; buoni che poi potranno essere utilizzati dagli indigenti presso le ditte autorizzate. La discussione con l'impiegato sarebbe degenerata, tanto che il commerciante avrebbe colpito con un pugno il dipendente comunale.

Grazie all'immediato intervento dei carabinieri della stazione di Minturno, presenti all'interno del palazzo comunale per altre incombenze, e allertati da un altro dipendente comunale sull'aggressione in atto ai danni di un collega, si evitava che la situazione degenerasse.

Il ferito veniva soccorso da un'ambulanza del 118, che riusciva a raggiungere il municipio nonostante fosse in corso di svolgimento la fiera di Santa Lucia. Successivamente il dipendente comunale veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove gli veniva diagnosticata una lesione allo zigomo sinistro giudicata guaribile con due giorni di prognosi.

Espletate le formalità di rito, l'aggressore è stato segnalato dai militari dell'Arma al Tribunale di Cassino, con l'accusa di lesioni a incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico ufficio; lo stesso dipendente comunale, una volta dimesso dal nosocomio formiano, ha formalizzato denuncia-querela presso la stazione dei carabinieri di Minturno. Immediata la nota dell'amministrazione comunale che «condanna con forza l'aggressione di cui è stato vittima, un dipendente nell'espletamento del proprio servizio all'interno della casa comunale. Valuteremo nei prossimi giorni le azioni più adeguate per tutelare l'incolumità dei nostri dipendenti e l'immagine della città».