Tre cittadini di nazionalità romena sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Valmontone. Si tratta di due donne di 33 e 43 anni e un ragazzo di 16 anni che sono stati sorpresi a rubare capi di abbigliamento e scarpe, dal valore di circa mille euro, all'interno di alcuni esercizi commerciali dell'Outlet di Valmontone. L'intera refurtiva è stata recuperata ed è stata restituita ai responsabili delle attività derubate. Le denunce sono scattate nel corso di controlli sul territorio dei carabinieri della Compagnia di Colleferro coordinati dal capitano Vittorio De Lisa.

Durante questi controlli, i carabinieri dell'aliquota Radiomobile hanno sorpreso in Largo Santa Caterina un ventenne di Roma alla guida di un'auto in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di bevande alcoliche. Inoltre, i carabinieri di Valmontone, nel corso delle verifiche connesse ai rilievi planimetrici eseguiti in occasione di due incidenti stradali, hanno accertato che i conducenti, un trentacinquenne di Artena e un trentaduenne di Roma si erano messi alla guida dei rispettivi veicoli sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio straordinario di controllo, i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno verificato anche la corretta attuazione delle disposizioni circa l'adozione del Green pass e delle misure di contenimento alla diffusione dei contagi da Covid-19, controllando complessivamente 143 persone e 35 esercizi commerciali, risultati tutti regolarmente in possesso della certificazione verde.