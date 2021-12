Controlli serrati da parte dei carabinieri della Compagnia di Sora per prevenire e reprimere reati, in particolare i furti nelle abitazioni. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, identificando complessivamente 107 persone e controllando 58 veicoli.

A Casalvieri i controlli dei carabinieri hanno consentito di rintracciare presso alcune abitazioni isolate due persone provenienti dal Napoletano, già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I due sono stati proposti per la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune di Casalvieri per tre anni.

Sempre nei giorni scorsi, a Broccostella, i militari del Norm hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di anni 49 originario della Romania che ha perso il controllo dell'auto che guidava finendo in una cunetta. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e proprio a seguito degli accertamenti l'uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a tre volte il limite consentito. La patente gli è stata ritirata e l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.