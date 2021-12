Violento incidente poco fa su via Sferracavalli, nel punto in cui già in passato diversi automobilisti sono finiti nel fiume. Una Panda, con a bordo due coniugi, dopo l'impatto con una Fiesta è planata sul greto del fiume, fortunatamente non nell'acqua. A bordo dell'utilitaria due coniugi di circa sessant'anni. Sull'altra vettura, che invece è finita contro un palo, una ragazza del '94, che ha avuto la peggio. Per fortuna nessuno è grave. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cassino che hanno gestito i primi soccorsi, per poi mettere in sicurezza i mezzi; il 118 e i carabinieri della Compagnia di Cassino, guidata dal capitano Scolaro. Ai militari spetterà il compito di ricostruire la dinamica. I feriti (la ragazza è stata classificata come codice giallo) sono stati trasferiti in ospedale per i controlli del caso. Forti le polemiche per un tratto di strada teatro di troppi incidenti, anche gravi. Questa volta i coinvolti sono stati quasi miracolati.