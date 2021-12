"Effetto domenica" sui contagi da Covid-19 in Ciociaria. Come accade ogni lunedì, i pochi test eseguiti nel week-end fanno scendere drasticamente la quota dei nuovi positivi. Oggi, su 714 tamponi, i nuovi casi sono 48. I negativizzati sono 26, mentre i ricoverati 40. Il bollettino dell'Asl di Frosinone non riporta nessuna vittima.

La mappa dei contagi

Alatri registra il dato peggiore in provincia con 7 nuovi positivi, 6 ad Anagni e Ceccano, 5 a Frosinone, 4 a Supino, 3 a Castro dei Volsci, 2 ad Arpino e Broccostella.

Un solo nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Cassino, Cervaro, Ferentino, Fiuggi, Morolo, Paliano, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Posta Fibreno, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Sora e Torre Cajetani.

Parte la protezione del virus per i bambini

Il virus si annida e prospera lì dove non trova ostacoli alla sua crescita. Lo dimostrano i numeri. Per questo dobbiamo correre a scudare il più possibile la popolazione per interrompere la sua avanzata. Da oggi lo scudo vaccinale anti Sars-CoV2 è pronto anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. - Si legge in una nota Asl.

Un ulteriore passo in avanti nella campagna vaccinale che consentirà di andare a coprire l'intera popolazione. Nella nostra provincia, ad essere interessati, sono oltre 21 mila bambini.

Le prenotazioni si aprono oggi e potranno essere effettuate attraverso il sito dedicato della Regione Lazio raggiungibile a questo indirizzo: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Il Vax Day è fissato per mercoledì pomeriggio alla Sala Teatro dello Spaziani di Frosinone dove verranno inoculate le prime 30 dosi a bambini indicati da pediatri di famiglia, soggetti fragili o figli degli stessi professionisti.

La Asl di Frosinone avrà a disposizione sale pediatriche distribuite sui cinque centri in queste modalità:

Ospedale di Alatri dove le vaccinazioni verranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Sala Teatro dello Spaziani che osserverà gli orari 9-19 dal lunedì alla domenica.

Ospedale di Sora dal lunedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30.

Casa della Salute di Pontecorvo aperta da lunedì alla domenica dalle 13.30 alle 16.30.

Hub Stellantis di Cassino dove si opererà da lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.

In tutti i punti vaccinali, al fianco del personale medico della Asl, saranno presenti i pediatri di famiglia. Un rapporto di collaborazione consolidato e strutturato da anni che si rafforza in un momento così delicato".