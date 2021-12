Grave infortunio sul lavoro nei giorni scorsi nella cartiera di Aquino. Un giovane di 24 anni di origini ghanesi ha riportato una ferita a una mano durante un turno: immediato l'arrivo di 118, carabinieri e Spresal.

Soccorso sul posto, è stato trasferito a Roma. Per fortuna non è in pericolo di vita. Dinamica al vaglio.