A Broccostella, i militari del NORM hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 49enne rumeno. Secondo quanto riportato dai militari, l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente perdendo il controllo della sua auto e finendo in una cunetta.

A seguito dei previsti accertamenti l'uomo è risultato avere un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. La patente gli è stata ritirata e l'autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.