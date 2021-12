Flash news Incidente in A1, un veicolo ribaltato e tre mezzi coinvolti: traffico in tilt Traffico paralizzato sull'autostrada A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Anagni in direzione di Roma. Nella mattinata si sono registrati più di 4 km di coda

La Redazione 13/12/2021 12:31 letto 3 volte

Incidente sull'autostrada A1 Roma-Napoli nella mattinata. Traffico paralizzato tra Frosinone e Anagni. "Sulla A1 Roma-Napoli 4 km di code con tendenza all'aumento tra Frosinone e Anagni in direzione di Roma - si legge in una nota di Astral Infomobilità - per un incidente al km 618+000 che ha coinvolto 3 automobili con ribaltamento di un veicolo".

