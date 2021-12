La "Nomina Srl", in collaborazione con il Comune, organizza per il 17 dicembre prossimo, dalle ore 17 alle 18, un incontro online tramite piattaforma Zoom per promuovere e illustrare il nuovo bando del Servizio civile universale 2021. L'incontro è dedicato, in particolare, agli aspiranti volontari e volontarie per spiegare loro come presentare correttamente la domanda di partecipazione al bando, illustrare le diverse opportunità presenti sul territorio e rispondere ad ogni richiesta di informazioni in merito.

Gli interessati possono prenotare la propria partecipazione all'incontro online contattando la "Nomina Srl" al numero 080.2146189 (dal lunedì al venerdì orario 8.30-13.30 e 14.30-19.30). Gli aspiranti volontari che si registreranno all'evento saranno poi ricontattati per l'invio del link di accesso all'incontro online.