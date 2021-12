Ladri in casa di pomeriggio in pieno centro a Supino. La rabbia dei residenti del piccolo centro lepino, che reclamano una maggiore vigilanza e non lesinano preoccupazione. I malviventi hanno agito indisturbati sabato pomeriggio, dopo le 19, nonostante l'orario e i negozi ancora aperti in piazza Kennedy, nel cuore del borgo. Nessuno ha visto né sentito niente. I furfanti hanno approfittato della momentanea assenza della famiglia abitante nell'abitazione presa di mira, forse pedinata, per mettere a segno il colpo. Al rientro, all'ora di cena, gli inquilini hanno trovato il pandemonio in casa. Messa completamente a soqquadro e sottratti oro e gioielli, danni a parte, ancora da quantificare il valore degli oggetti spariti. Sono infuriati la famiglia "alleggerita" e gli abitanti del paese.

«Siamo allibiti – ci ha raccontato la vittima del furto – di quanto accade con troppa facilità. Per fortuna non eravamo in casa in quel frangente. Magari sarebbero entrati lo stesso e chissà che cosa sarebbe accaduto.

Ma i controlli dove sono? Succede questo oggi in paese: furti, droga e quant'altro. Mi fa così male che non riesco a trovare la forza per raccontare quello che è successo. La nostra abitazione è stata completamente messa sottosopra da qualcuno che si è divertito a toglierci quello che avevamo di più caro e non parlo di cose solamente materiali. Ci hanno toccato nel profondo, ferendoci dentro. Subentra la rabbia, mille domande e soprattutto perché».

Ovviamente è stato richiesto subito l'intervento dei carabinieri, intervenuti poco dopo per i rilievi. Sono scattate immediatamente le ricerche dei malviventi e non è da escludere che l'azione sia stata ripresa da alcune telecamere della zona, sia private che pubbliche.