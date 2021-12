In fondo alla settimana il picco dei contagi. Ormai da più di un mese capita così e anche quella appena trascorsa non ha fatto eccezione. Ieri, i nuovi contagiati sono stati 174 e la settimana si è chiusa a una media di 110,14al giorno. Non era così alta dal periodo 29 marzo-4 aprile.

Nel bollettino di ieri c'è un'altra vittima, la quarta da lunedì, cosa che non accadeva dalla seconda metà di maggio.

I numeri

A guidare la lista dei comuni con il maggior incremento giornaliero di casi è Cassino con 15. Seguono Ceccano 14, Pontecorvo 13, Frosinone e Anagni 12, Alatri e Monte San Giovanni Campano 9, Castro dei Volsci 8, Ferentino, Sora e Supino 6, Paliano 5, Castrocielo e Piedimonte San Germano 4, Arpino, Bovile Ernica, Morolo, Roccasecca e Veroli 3, Alvito, Ceprano, Colfelice, Piglio, Ripi, Sant'Apollinare, Santopadre, Torrice e Vallemaio 2, Broccostella, Cervaro, Esperia, Fiuggi, Fontana Liri, Isola del Liri, Pastena, Pofi, Rocca d'Arce, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Vallecorsa, Vico nel Lazio e Villa Latina 1. Sono 46 i comuni interessati. La settimana si è conclusa a una media di 110,14 per un totale di 771. E questo anche con due giornate, il 6 e il 9 dicembre che, complessivamente, hanno registrato 32 nuovi positivi.

Non a caso, escludendo questi due giorni i contagiati non sono mai scesi sotto i 120 per una media, sui cinque giorni, di 147,8. La media degli ultimi tre giorni (149, 154 e 174 il conto giornaliero) è stata di 159. Un numero così elevato di contagi giornalieri e settimanali non si aveva dai 177 del 1° aprile e dagli 881 (media 125,86) del periodo 29 marzo-4 aprile. Superati i 38.000 casi da inizio pandemia.

Gli indicatori

Nuovo picco dell'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, ieri a 161,64. È la più alta della quarta ondata, avendo superato anche i 146,33 di sabato. Tale valore non era così alto dal 6 aprile (166,45). E pure il dato del mese di dicembre si avvicina molto a quello di aprile.

Attualmente i casi sono 1.200 a una media giornaliera di 100. Lo scorso aprile furono 2.612 a una media di 87,06. L'ultimo mese a una media in tripla cifra è stato marzo, chiuso a 6.043 e 194,93. Il tasso di positività si mantiene intorno al 10%: sabato era al 10,49%, ieri al 10,12%. La settimana si è conclusa a una media del 7,31%, la più elevata dopo l'11,77% del periodo 8-14 marzo.

Il decesso

Nuovo decesso per Covid. È il quarto della settimana dopo i due uomini dio Sora e Rocca d'Arce e la donna di Ferentino. Tanti decessi nell'arco di una stessa settimana non capitavano dai sei del periodo 17-23 maggio. A dicembre le vittime sono già sei.

I ricoverati

Crescono di un'unità i posti letto occupati dai malati Covid. Ora sono di nuovo 40, che poi è il limite della capienza nei reparti di Malattie infettive e Medicina Covid. La scorsa settimana si è era conclusa con 236 ricoverati. Al tempo stesso cresce la quota di chi guarisce dall'infezione. Nel bollettino di ieri ne sono stati comunicati altri 96 dopo i 109 del giorno prima. La settimana va in archiviato con 584 negativizzati, lievemente in calo rispetto ai 644 della settimana precedente

I tamponi

Nuovo record settimanale di tamponi per la quarta ondata. Grazie ai 1.718 di ieri ne sono stati fatti 9.619.

La passata settimana erano stati 9.104, in quella prima ancora 9.605.Unnumero maggiore si trova solo dagli 11.387 tra il 3 e il 9 maggio.

Il bollettino

L'assessore Alessio D'Amato informa che «nel Lazio su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (+220). Sono 3 i decessi(-7), 782 i ricoverati (+8), 112 le terapie intensive (+4) e 1.015 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,6%. I casi a Roma città sono a quota 816. Superata la quota dei 10 milioni di vaccini somministrati e di questi 1,2 milioni sono terze dosi pari ad oltre il 25% della popolazione.

Bisogna mantenere alta l'attenzione, ieri (sabato, ndr) oltre 48mila vaccinazioni, il 45% in più del target». Si insiste tanto per la terza dose, come dimostra anche la riapertura dell'hub di Torrice della Psc. Da domani l'hub sarà operativo tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. Da oggi, intanto, sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per i più piccoli, della fascia 5-11 anni. Le vaccinazioni inizieranno dal 16, salvo un gruppetto di trenta bambini ai quali il siero sarà iniettato nel pomeriggio del 15 a Frosinone.

A tal proposito l'assessore D'Amato fa sapere che «stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli.

Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l'attesa della somministrazione. Sui canali social di Salute Lazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, visionati da oltre mezzo milione di utenti».

Open day

Sempre per garantire un'accelerata alle terze dosi, la Regione ha predisposto un nuovo open day che si terrà la prossima domenica. Per quanto riguarda la Asl di Frosinone saranno attive le strutture Villa degli ulivi di Sant'Elia Fiumerapido e Sant'Anna di Cassino.

Il tutto grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, Associazione italiana ospedalità privata, «per un Natale in sicurezza», rimarca D'Amato. Le prenotazioni si faranno online.

Il dato nazionale

Sono 19.215 i nuovi contagiati in Italia con altri 66 decessi. Il tasso si posiziona al 3,82%, in crescita di circa lo 0,1%. Gli attuali positivi sono 284.877 di cui 829 in terapia intensiva con 54 nuovi ingressi. Il maggior incremento si riscontra in Lombardia e Veneto con 3.278e 3.271.