Ciclista investito sull'asse attrezzato vicino alla rotatoria all'altezza di Carrefour. È successo intorno alle 11. Sul posto il personale medico che ha trasportato il ferito in ospedale e gli agenti della polizia per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Il conducente della Bmw che ha investito il ciclista si è subito fermato a prestare soccorso insieme agli altri compagni dell'uomo investito che erano con lui.