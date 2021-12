Un morto e due feriti gravi. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte sulla statale 131 all'altezza di San Sperate, nel Cagliaritano.

Ha perso la vita un 17enne, feriti un 21enne e un ragazzo di 16 anni, tutti di Monastir (Sud Sardegna).

La dinamica non è ancora del tutto chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sanluri. L'incidente è avvenuto intorno all'1,30. La Ford Fiesta era condotta dal 21enne che arrivato all'altezza del chilometro 14.950, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo schiantandosi contro la cuspide del guardrail di uno svincolo.