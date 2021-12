Un incidente nei campi poco fa a Roccasecca. Un trattore si è ribaltato per cause ancora da accertare: ferito un settantenne del posto, schiacciato dal mezzo. Ma per fortuna ancora in vita. Sul posto nell'immediatezza il 118, i vigili del fuoco di Cassino e i carabinieri. Dopo i primi repentini soccorsi, i militari hanno iniziato il sopralluogo per stabilire con esattezza la dinamica.