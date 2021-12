«L'associazione culturale "Progetti Lucchesi", visto l'evolversi della situazione pandemica delle ultime ore (ieri sono stati registrati otto casi positivi nel bollettino dell'Asl per il territorio di Monte San Giovanni Campano, ndr) per senso civico, decide di annullare l'evento previsto per domenica 12 "Natale in Piazza"». È quanto si legge sulla pagina facebook dell'associazione.

«La cosa ci rammarica molto dato il nostro intento fosse far ritrovare, dopo un anno drammatico, la magia del Natale ai più piccoli ed a tutte le famiglie. Come più volte ribadito, lo scopo dell'associazione è sempre stato quello della condivisione e della socializzazione ed è proprio in virtù di questo e del rispetto di ogni singola persona che ci sentiamo in dovere di salvaguardare la salute delle persone. Vi ringraziamo per l'appoggio e l'operosità dimostrata finora».